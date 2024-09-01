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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 талера 1841 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 талера 1841 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,120 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 талера
  • Год 1841
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 талера 1841 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6394 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 19000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2008.

Сохранность
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  • Grün (3)
  • HIRSCH (1)
  • iNumis (1)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Niemczyk (1)
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Künker - June 19, 2024
Продавец Künker
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе iNumis - October 6, 2020
Продавец iNumis
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
16885 $
Цена в валюте аукциона 14500 EUR
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Niemczyk - December 16, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 талера 1841 A на аукционе Künker - March 10, 2008
Продавец Künker
Дата 10 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 талера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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