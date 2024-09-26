Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Каталог монет Фридриха Вильгельма III (1797-1840)
Всего добавлено монет: 496
Каталог монет Фридрих Вильгельм III 1797-1840
Памятные
Монеты Фридриха Вильгельма III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $110 - 2 658
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1814 A
Серебро $250 - 0 171
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1839 A
Серебро $75 - 0 74
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1812 A
Серебро $130 - 1 207
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
Серебро $310 $130 1 468
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1840 A
Серебро $690 $20 2 204
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
Серебро $250 - 0 94
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1801 A
Серебро $120 - 1 330
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 A
Серебро $140 - 2 199
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A
Серебро $75 - 0 39
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1816 A
Золото $2,700 - 1 62
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1800 A
Серебро $200 - 2 243
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1802 A
Серебро $70 - 0 121
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 D
Золото $2,500 - 0 130
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1839 A
Медь $230 - 0 30
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Шиллинг 1810 A
Серебро $430 - 1 68
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1809 A
Серебро $120 - 0 76
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1819 D
Серебро $370 - 0 82
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2/3 талера 1801
Серебро $160 - 0 13
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 B "Силезия"
Серебро $100 - 0 170
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1830 A
Серебро $400 - 0 45
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1800 A
Серебро $100 - 0 45
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1832 A "Горный"
Серебро $200 - 2 133
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1803 A
Серебро $70 - 0 30
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 A "Силезия"
Серебро $300 - 0 91
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1813 B
Золото $1,300 - 0 6
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1811 A
Серебро $120 - 0 56
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1800 A
Серебро $75 - 0 40
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A "Горный"
Серебро $95 - 0 110
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1829 A
Серебро $190 - 0 10
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 серебряных гроша 1821 A
Золото $1,700 - 1 129
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1798 A
Золото $2,700 - 0 39
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1799 A
Серебро $80 - 0 17
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1821 D
Золото $2,500 - 0 87
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1831 A
Серебро $190 - 0 73
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1823 A
Золото $1,500 - 1 88
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 фридрихсдора 1817 A
Медь $50 - 0 42
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 пфенниг 1810 A
Серебро $14,000 - 0 2
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Пробная 1/30 талера 1818 A
Серебро $100 - 2 78
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1827 A "Горный"
Медь $120 - 0 11
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 пфеннига 1821 B
Золото $12,000 - 0 5
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 крейцер 1808 G "Силезия". Золото
Серебро $90 - 0 46
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1822 A
Серебро $150 - 2 120
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1824 A
Серебро $130 - 0 1
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 серебряных гроша 1830 A
Серебро $40 - 0 1
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1809-1818. Инкузный брак
Серебро $60 - 0 15
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1799 A "Силезия"
Серебро $65 - 0 89
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1802 A
Серебро $95 - 0 2
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1835 A
Серебро $55 - 0 11
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1821 A
Серебро $75 - 0 36
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1823 A
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