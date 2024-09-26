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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Каталог монет Фридриха Вильгельма III (1797-1840)

Всего добавлено монет: 496

Период чеканки Фридриха Вильгельма III
Каталог монет Фридрих Вильгельм III 1797-1840
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Монеты Фридриха Вильгельма III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1814 A
 Серебро $110 - 2 658Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1839 A
 Серебро $250 - 0 171Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1812 A
 Серебро $75 - 0 74Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $130 - 1 207Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 талера 1840 A
 Серебро $310 $130 1 468Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1816 A
 Серебро $690 $20 2 204Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1801 A
 Серебро $250 - 0 94Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 A
 Серебро $120 - 1 330Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A
 Серебро $140 - 2 199Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1816 A
 Серебро $75 - 0 39Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1800 A
 Золото $2,700 - 1 62Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1802 A
 Серебро $200 - 2 243Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1818 D
 Серебро $70 - 0 121Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1839 A
 Золото $2,500 - 0 130Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Шиллинг 1810 A
 Медь $230 - 0 30Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1809 A
 Серебро $430 - 1 68Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1819 D
 Серебро $120 - 0 76Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2/3 талера 1801
 Серебро $370 - 0 82Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 B "Силезия"
 Серебро $160 - 0 13Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1830 A
 Серебро $100 - 0 170Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1800 A
 Серебро $400 - 0 45Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1832 A "Горный"
 Серебро $100 - 0 45Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1803 A
 Серебро $200 - 2 133Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1804 A "Силезия"
 Серебро $70 - 0 30Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1813 B
 Серебро $300 - 0 91Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1811 A
 Золото $1,300 - 0 6Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1800 A
 Серебро $120 - 0 56Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1831 A "Горный"
 Серебро $75 - 0 40Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1829 A
 Серебро $95 - 0 110Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 серебряных гроша 1821 A
 Серебро $190 - 0 10Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1798 A
 Золото $1,700 - 1 129Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Фридрихсдор 1799 A
 Золото $2,700 - 0 39Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1821 D
 Серебро $80 - 0 17Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
2 фридрихсдора 1831 A
 Золото $2,500 - 0 87Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1823 A
 Серебро $190 - 0 73Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 фридрихсдора 1817 A
 Золото $1,500 - 1 88Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 пфенниг 1810 A
 Медь $50 - 0 42Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Пробная 1/30 талера 1818 A
 Серебро $14,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1827 A "Горный"
 Серебро $100 - 2 78Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 пфеннига 1821 B
 Медь $120 - 0 11Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 крейцер 1808 G "Силезия". Золото
 Золото $12,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1822 A
 Серебро $90 - 0 46Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
Талер 1824 A
 Серебро $150 - 2 120Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/2 серебряных гроша 1830 A
 Серебро $130 - 0 1Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1809-1818. Инкузный брак
 Серебро $40 - 0 1Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
4 гроша 1799 A "Силезия"
 Серебро $60 - 0 15Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/3 талера 1802 A
 Серебро $65 - 0 89Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1835 A
 Серебро $95 - 0 2Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1 серебряный грош 1821 A
 Серебро $55 - 0 11Coin photo Coin photo
Пруссия, Фридрих Вильгельм III
1/6 талера 1823 A
 Серебро $75 - 0 36
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