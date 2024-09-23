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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1818 года D "Тип 1816-1822" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1818 года D "Тип 1816-1822" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1818 года D "Тип 1816-1822" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1818 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Пруссия Талер 1818 D на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия Талер 1818 D на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Пруссия Талер 1818 D на аукционе Pesek Auctions - January 31, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Coinhouse - December 17, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1818 D на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1818 D на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1818 D на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Пруссия Талер 1818 D на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1818 D на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Пруссия Талер 1818 D на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1818 D на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи Талер 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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