Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1818 года D "Тип 1816-1822" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1818
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1818 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2505 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
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Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Pesek Auctions
Дата 31 января 2024
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Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 17 декабря 2023
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
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