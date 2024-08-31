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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1818 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1818 A
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 53

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1818 A
Средняя цена 120 $
Продажи
1 329
Аверс
Реверс
Талер 1818 D
Средняя цена 70 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
1/6 талера 1818 D
Средняя цена 70 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1818 A
Средняя цена 180 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/6 талера 1818 D
Средняя цена 270 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1818 A Пробный
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/30 талера 1818 A Пробная
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
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