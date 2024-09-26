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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1818 года D "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1818 года D "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1818 года D "Тип 1809-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1818 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5599 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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