1/6 талера 1818 года D "Тип 1809-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1818 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5599 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 100 EUR. Торги состоялись 15 июня 2024.

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