Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробная 1/30 талера 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробная 1/30 талера 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (2)
Где продать?
Для продажи 1/30 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск