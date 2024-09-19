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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробная 1/30 талера 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробная 1/30 талера 1818 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробная 1/30 талера 1818 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 1,55 гр
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/30 талера
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробная 1/30 талера 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 12000 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
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Пруссия 1/30 талера 1818 A (Пробная) на аукционе Künker - July 1, 2014
Продавец Künker
Дата 1 июля 2014
Сохранность AU
Цена
10950 $
Цена в валюте аукциона 8000 EUR
Пруссия 1/30 талера 1818 A (Пробная) на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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