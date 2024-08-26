Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1809-1818 года "Тип 1809-1818". Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1809-1818
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Назначение Обращение
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1809-1818 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.
Сохранность
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