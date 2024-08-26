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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1809-1818 года "Тип 1809-1818". Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 1/6 талера 1809-1818 года "Тип 1809-1818" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1809-1818 года "Тип 1809-1818" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1809-1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1809-1818 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 8 ноября 2020.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1809-1818 на аукционе WAG - November 8, 2020
Продавец WAG
Дата 8 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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