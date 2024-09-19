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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1809 A
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 71

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1809 A
Средняя цена 320 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Талер 1809 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Талер 1809 A
Средняя цена 500 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/3 талера 1809 G
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/3 талера 1809 A
Средняя цена 430 $
Продажи
1 67
Аверс
Реверс
1/3 талера 1809 G
Средняя цена 320 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
4 гроша 1809 A Силезия
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 гроша 1809 G Силезия
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 грошель 1809 G Силезия
Средняя цена 220 $
Продажи
0 6
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