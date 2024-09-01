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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1809 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1809 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1809 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
252 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - August 27, 2023
Продавец WAG
Дата 27 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - November 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 23, 2022
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Künker - July 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - February 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
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Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе London Coins - February 29, 2020
Продавец London Coins
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Пруссия 1/3 талера 1809 A на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность MS62 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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