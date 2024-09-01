1/3 талера 1809 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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