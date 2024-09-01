Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1809 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1284 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 23 сентября 2022
Сохранность VF
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Дата 29 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
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Дата 25 марта 2022
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
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Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
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Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
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Дата 24 сентября 2021
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 19 марта 2020
Сохранность UNC
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