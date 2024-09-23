1 грошель 1809 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1809 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

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