Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 грошель 1809 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,118)
- Вес 0,65 гр
- Чистого серебра (0,0025 oz) 0,0767 гр
- Диаметр 9 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 грошель
- Год 1809
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1809 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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