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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 грошель 1809 года G "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 грошель 1809 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 грошель 1809 года G "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,118)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого серебра (0,0025 oz) 0,0767 гр
  • Диаметр 9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 грошель
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 грошель 1809 года "Силезия" со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1228 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 380 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
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  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
419 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1 грошель 1809 G "Силезия" на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грошель 1809 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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