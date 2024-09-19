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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1809 года G (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1809 года G - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1809 года G - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Глац
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

Сохранность
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  • WAG (7)
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность VF
Цена
229 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - June 9, 2019
Продавец WAG
Дата 9 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Felzmann - March 6, 2019
Продавец Felzmann
Дата 6 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Emporium Hamburg - January 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - June 3, 2018
Продавец WAG
Дата 3 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - January 24, 2016
Продавец WAG
Дата 24 января 2016
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Teutoburger - December 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2014
Сохранность F
Цена
Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/3 талера 1809 G на аукционе Höhn - December 8, 2012
Продавец Höhn
Дата 8 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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