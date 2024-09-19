Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1809 года G (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1809
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Глац
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1809 года со знаком G. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Глац монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1100 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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