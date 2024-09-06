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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1809-1816 года "Тип 1809-1816". Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - Талер 1809-1816 года "Тип 1809-1816" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1809-1816 года "Тип 1809-1816" Инкузный брак - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Гурт Узорчатый

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1809-1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809-1816 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
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Пруссия Талер 1809-1816 на аукционе Künker - March 12, 2015
Продавец Künker
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
******
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