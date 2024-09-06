Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1809-1816 года "Тип 1809-1816". Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Инкузный брак
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Гурт Узорчатый
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1809-1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809-1816 года. Инкузный брак. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III. Рекорд цены принадлежит лоту 4695 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
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