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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1809 года A "Тип 1800-1809" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1809 года A "Тип 1800-1809" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1809 года A "Тип 1800-1809" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1050 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (11)
  • Westfälische (3)
  • Wormser Auktionshaus (1)
  • Русское Наследие (1)
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность MS61 PCGS
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Astarte S.A. - May 12, 2024
Продавец Astarte S.A.
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 CHF
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Пруссия Талер 1809 A на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Stack's - March 1, 2023
Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе HIRSCH - June 20, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 20 июня 2021
Сохранность VF
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Felzmann - January 18, 2021
Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Höhn - October 4, 2020
Продавец Höhn
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Künker - June 25, 2020
Продавец Künker
Дата 25 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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