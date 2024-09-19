Талер 1809 года A "Тип 1800-1809" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1050 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.

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