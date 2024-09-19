Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1809 года A "Тип 1800-1809" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 270 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 1050 EUR. Торги состоялись 17 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 1 марта 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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