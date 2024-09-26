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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1809 года A "Тип 1809-1816" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1809 года A "Тип 1809-1816" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1809 года A "Тип 1809-1816" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе MDC Monaco за 1050 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность AU
Цена
658 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - September 5, 2021
Продавец WAG
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Александр - May 6, 2020
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Rauch - February 23, 2019
Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Möller - November 5, 2017
Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе iNumis - March 7, 2017
Продавец iNumis
Дата 7 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1809 A на аукционе Höhn - January 13, 2016
Продавец Höhn
Дата 13 января 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1809 A на аукционе Felzmann - August 27, 2015
Продавец Felzmann
Дата 27 августа 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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