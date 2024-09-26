Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1809 года A "Тип 1809-1816" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1809
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе MDC Monaco за 1050 EUR. Торги состоялись 12 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Rauch
Дата 23 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Möller
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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