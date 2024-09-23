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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1809 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1809 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1809 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1809
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1809 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • WAG (3)
  • WCN (2)
Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
357 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
421 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 27, 2021
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 27 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1809 A на аукционе Höhn - April 14, 2012
Продавец Höhn
Дата 14 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 ноября 1994
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 ноября 1992
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1809 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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