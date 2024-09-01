Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1818 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1818
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7395 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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