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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1818 года A "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1818 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1818 года A "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7395 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 260 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2006.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (7)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WCN (3)
Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Продавец WCN
Дата 23 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 1350 PLN
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Gorny & Mosch - March 17, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 17 марта 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - September 29, 2002
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2002
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1818 A на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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