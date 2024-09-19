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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1818 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1818 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1818 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2314 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5750 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность F
Цена
510 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1011 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Heritage Eur - November 20, 2020
Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе WAG - May 10, 2020
Продавец WAG
Дата 10 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Heritage - September 9, 2019
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Grün - November 14, 2018
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Пруссия Фридрихсдор 1818 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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