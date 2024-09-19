Фридрихсдор 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1818 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2314 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5750 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2016.

Сохранность AU (5) XF (13) VF (33) F (1) Сохранность (слабы) AU55 (1) VF35 (2) Сервис PCGS (1) NGC (3)

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