Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1818
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (53)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1818 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2314 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 5750 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность VF35 PCGS
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность XF
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