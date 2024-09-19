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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1818 года D "Тип 1816-1818" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1818 года D "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1818 года D "Тип 1816-1818" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1818 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3204 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.

Сохранность
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  • Sonntag (1)
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
296 $
Цена в валюте аукциона 275 EUR
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/6 талера 1818 D на аукционе Künker - June 19, 2007
Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1818 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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