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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробный Талер 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Пробный Талер 1818 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Пробный Талер 1818 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 22,08 гр
  • Гурт Надпись

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1818
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробный Талер 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Künker (3)
Пруссия Талер 1818 A (Пробный) на аукционе Künker - June 28, 2017
Продавец Künker
Дата 28 июня 2017
Сохранность VF
Цена
3862 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Пруссия Талер 1818 A (Пробный) на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
3363 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Пруссия Талер 1818 A (Пробный) на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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