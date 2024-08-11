Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Пробный Талер 1818 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Пробный Талер 1818 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.
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