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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Пробные монеты Талер Фридриха Вильгельма III - Пруссия

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Талер 1818 Пробный

Год Знак Описание Продажи Продажи
1818 A 0 3
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