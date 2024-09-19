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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1830 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1830 A
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1830 A
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1830 A
Средняя цена 100 $
Продажи
0 170
Аверс
Реверс
Талер 1830 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
Талер 1830 A Горный
Средняя цена 85 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1830 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1830 D
Средняя цена 190 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1830 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1830 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1830 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1830 D
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1830 A
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1830 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1830 D
Средняя цена
Продажи
0 0
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