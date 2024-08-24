1/2 серебряных гроша 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1830 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 790 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 120 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность AU (1)