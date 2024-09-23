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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1830 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1830 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1830
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1830 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

Сохранность
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  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1830 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1830 A на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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