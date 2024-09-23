1 серебряный грош 1830 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1830 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 886 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 210 EUR. Торги состоялись 16 мая 2021.

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