Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Серебряные монеты 1 серебряный грош Фридриха Вильгельма III - Пруссия
1 серебряный грош 1821-1840
Год Знак Описание Продажи Продажи1821 A 0 111821 D 0 171822 A 0 51822 D 0 11823 A 0 51823 D 0 01824 A 0 11824 D 0 01825 A 0 81825 D 0 51826 A 0 01826 D 0 71827 A 0 121827 D 0 31828 A 0 01828 D 0 01829 A 0 01830 A 0 21830 D 0 11831 A 0 01832 A 0 11832 D 0 01833 A 0 41833 D 0 01834 A 0 01834 D 0 21835 A 0 21836 A 0 51837 A 0 01837 D 0 11838 A 0 41839 A 0 41839 D 0 11840 A 0 231840 D 0 21821-1840 A Инкузный брак 0 1
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