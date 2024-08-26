1 серебряный грош 1823 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1823 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 692 проданному на аукционе Numisbalt за 17 EUR. Торги состоялись 30 июня 2023.

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