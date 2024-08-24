1 серебряный грош 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность AU (1) XF (1)