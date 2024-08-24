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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1835 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1835 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 869 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
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  • Münzen & Medaillen (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1835 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1835 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность XF
Цена
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