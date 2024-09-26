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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1839 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1839 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

Сохранность
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Пруссия 1 серебряный грош 1839 D на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена
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