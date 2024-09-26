1 серебряный грош 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1839 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 764 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 46 EUR. Торги состоялись 6 ноября 2016.

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