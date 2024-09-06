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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1839 A
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 130
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1839 A
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1839 A
Средняя цена 8900 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1839 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 171
Аверс
Реверс
Талер 1839 A
Средняя цена 440 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1839 D
Средняя цена 120 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Талер 1839 A Горный
Средняя цена 120 $
Продажи
1 30
Аверс
Реверс
1/6 талера 1839 A
Средняя цена 110 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1839 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1839 D
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1839 A
Средняя цена 65 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1839 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1839 D
Средняя цена 160 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1839 A
Средняя цена 95 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1839 D
Средняя цена 55 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1839 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1839 D
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839 A
Средняя цена 80 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1839 D
Средняя цена 50 $
Продажи
0 4
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