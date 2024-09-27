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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1839 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1839 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1839 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 10 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2105 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
2563 $
Цена в валюте аукциона 2350 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - October 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе VL Nummus - September 17, 2022
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - January 2, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 января 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2021
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Rhenumis - May 28, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 28 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1839 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1839 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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