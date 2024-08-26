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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1839 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1839 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1839
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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