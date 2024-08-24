Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Медные монеты 2 пфеннига Фридриха Вильгельма III - Пруссия

type-coin
type-coin

2 пфеннига 1810-1816

Год Знак Описание Продажи Продажи
1810 A 0 61814 A 0 21816 A 0 7
type-coin
type-coin

2 пфеннига 1821-1840

Год Знак Описание Продажи Продажи
1821 A 0 21821 B 0 01822 A 0 11822 B 0 11823 D 0 21824 D 0 01825 A 0 01825 D 0 11826 A 0 11826 D 0 21827 A 0 11827 D 0 01828 A 0 01828 D 0 11829 D 0 01830 A 0 21830 D 0 01831 D 0 01832 A 0 21832 D 0 01833 A 0 21833 D 0 01834 D 0 71835 A 0 11835 D 0 01836 A 0 11836 D 0 11837 A 0 01837 D 0 11838 A 0 01838 D 0 01839 A 0 11839 D 0 01840 A 0 31821-1840 A Инкузный брак 0 1
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Все прусские монеты прусские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск