Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Медные монеты 2 пфеннига Фридриха Вильгельма III - Пруссия
2 пфеннига 1810-1816
Год Знак Описание Продажи Продажи1810 A 0 61814 A 0 21816 A 0 7
2 пфеннига 1821-1840
Год Знак Описание Продажи Продажи1821 A 0 21821 B 0 01822 A 0 11822 B 0 11823 D 0 21824 D 0 01825 A 0 01825 D 0 11826 A 0 11826 D 0 21827 A 0 11827 D 0 01828 A 0 01828 D 0 11829 D 0 01830 A 0 21830 D 0 01831 D 0 01832 A 0 21832 D 0 01833 A 0 21833 D 0 01834 D 0 71835 A 0 11835 D 0 01836 A 0 11836 D 0 11837 A 0 01837 D 0 11838 A 0 01838 D 0 01839 A 0 11839 D 0 01840 A 0 31821-1840 A Инкузный брак 0 1
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