2 пфеннига 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1825 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 808 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1300 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность AU (1)