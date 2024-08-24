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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1823 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1823 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1823 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1823
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1823 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1287 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1823 D на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1823 D на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность UNC
Цена
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