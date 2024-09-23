2 пфеннига 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1822 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

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