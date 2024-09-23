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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1822 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1822 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1822 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 170 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1822 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

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