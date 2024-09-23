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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1822 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1822 A
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1822 A
Средняя цена 250 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Талер 1822 D
Средняя цена 510 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
1/6 талера 1822 A
Средняя цена 90 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1822 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1822 D
Средняя цена 300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1822 A
Средняя цена 75 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1822 A
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1822 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1822 A
Средняя цена 30 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1822 B
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1822 A
Средняя цена 170 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1822 B
Средняя цена 210 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822 B
Средняя цена 170 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1822 D
Средняя цена
Продажи
0 2
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