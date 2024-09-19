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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Sonntag (2)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 325 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе WAG - February 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1822 B на аукционе Westfälische - February 14, 2012
Продавец Westfälische
Дата 14 февраля 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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