4 пфеннига 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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