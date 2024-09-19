Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1822
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 800 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 325 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.
Сохранность
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- Höhn (1)
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- Teutoburger (1)
- WAG (1)
- Westfälische (1)
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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