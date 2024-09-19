1/2 серебряных гроша 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1887 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

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