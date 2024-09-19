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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1887 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 120 EUR. Торги состоялись 3 мая 2019.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Russiancoin (3)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе WAG - August 10, 2014
Продавец WAG
Дата 10 августа 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1822 A на аукционе Westfälische - September 18, 2012
Продавец Westfälische
Дата 18 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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