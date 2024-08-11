Талер 1822 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1822 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

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