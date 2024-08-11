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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1822 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1822 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1822 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1822 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.

Сохранность
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  • Künker (15)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
2167 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Пруссия Талер 1822 D на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
132 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Пруссия Талер 1822 D на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - October 11, 2018
Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе WAG - June 14, 2015
Продавец WAG
Дата 14 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - February 13, 2014
Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - October 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - September 25, 2013
Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Höhn - September 15, 2012
Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность AU
Цена
Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1822 D на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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