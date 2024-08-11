Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1822 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1822
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1822 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4994 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 22 марта 2023.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 15 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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