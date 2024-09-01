Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1821-1840 года A. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Инкузный брак
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1821-1840 года со знаком A. Инкузный брак. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.
Сохранность
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