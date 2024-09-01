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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1821-1840 года A. Инкузный брак (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 2 пфеннига 1821-1840 года A Инкузный брак - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1821-1840 года A Инкузный брак - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Медь

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1821-1840
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1821-1840 года со знаком A. Инкузный брак. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 40025 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144 USD. Торги состоялись 17 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 пфеннига 1821-1840 A на аукционе Heritage - March 17, 2019
Пруссия 2 пфеннига 1821-1840 A на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность VF25 PCGS
Цена
******
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Где продать?

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