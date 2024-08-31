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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1821 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821 A
Средняя цена 130 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
Талер 1821 D
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821 A
Средняя цена 55 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821 D
Средняя цена 80 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1 серебряный грош 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 серебряных гроша 1821 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 10

Медные монеты

Аверс
Реверс
4 пфеннига 1821 A
Средняя цена 60 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 пфеннига 1821 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1821 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1821 B
Средняя цена 45 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821 A
Средняя цена 8 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пфеннига 1821-1840 A Инкузный брак
Средняя цена 140 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821 A
Средняя цена 40 $
Продажи
1 11
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821 B
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1821 D
Средняя цена 45 $
Продажи
0 6

Памятные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1821 Визит короля на монетный двор Серебро
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
Талер 1821 Визит короля на монетный двор Медь
Средняя цена 680 $
Продажи
0 4
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