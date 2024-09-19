Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3205 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2900 EUR. Торги состоялись 19 июня 2007.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 27 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 18 января 2021
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Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность VF
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 июня 2007
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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