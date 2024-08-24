Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1 пфенниг 1821 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1821 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск