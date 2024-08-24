Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 65 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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