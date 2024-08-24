Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Медные монеты 1 пфенниг Фридриха Вильгельма III - Пруссия
1 пфенниг 1799-1806
Год Знак Описание Продажи Продажи1799 A 0 01801 A 0 01804 A 0 21806 A 0 0
1 пфенниг 1810-1816
Год Знак Описание Продажи Продажи1810 A 0 421811 A 0 11814 A 0 51816 A 0 0
1 пфенниг 1821-1840
Год Знак Описание Продажи Продажи1821 A 1 111821 B 0 21821 D 0 61822 A 0 51822 B 0 21822 D 0 21823 D 0 01824 D 0 11825 A 0 01825 D 0 11826 A 0 01826 D 0 01827 A 0 21827 D 0 01828 A 0 21828 D 0 01829 D 0 01830 D 0 01831 D 0 01832 A 0 01832 D 0 21833 A 0 61833 D 0 01834 D 0 11835 A 0 21835 D 0 01836 A 0 11836 D 0 11837 A 0 51837 D 0 01838 A 0 41838 D 0 11839 A 0 11839 D 0 41840 A 0 31840 D 0 0
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