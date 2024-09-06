Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,624 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5070 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 35 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Höhn (1)
- Russiancoin (3)
- Денга1700 (1)
Где продать?
Для продажи 1 пфенниг 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск