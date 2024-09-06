1 пфенниг 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1814 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5070 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 35 EUR. Торги состоялись 26 февраля 2023.

Сохранность XF (1) Нет оценки (4)