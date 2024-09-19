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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 фридрихсдора 1814 A
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1814 A
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 29

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1814 A
Средняя цена 110 $
Продажи
2 656
Аверс
Реверс
Талер 1809-1816 Инкузный брак
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/6 талера 1814 A
Средняя цена 45 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1/6 талера 1814 B
Средняя цена 120 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1/6 талера 1809-1818 Инкузный брак
Средняя цена 40 $
Продажи
0 1

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 пфеннига 1814 A
Средняя цена
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1814 A
Средняя цена 35 $
Продажи
0 5
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