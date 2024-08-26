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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1814 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1814 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1814 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3500 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
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  • Künker (14)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - May 5, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 5 мая 2023
Сохранность XF
Цена
3858 $
Цена в валюте аукциона 3500 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - September 23, 2022
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - September 24, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - September 25, 2020
Продавец HIRSCH
Дата 25 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
962 $
Цена в валюте аукциона 850 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - May 12, 2017
Продавец HIRSCH
Дата 12 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - September 23, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 23 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - February 19, 2016
Продавец HIRSCH
Дата 19 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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