Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 фридрихсдора 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 3,341 гр
- Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 фридрихсдора
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1814 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3500 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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