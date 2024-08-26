1/2 фридрихсдора 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1814 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1384 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 3500 EUR. Торги состоялись 5 мая 2023.

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