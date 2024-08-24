1/6 талера 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность UNC (8) AU (10) XF (14) VF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Emporium Hamburg (1)

Gorny & Mosch (2)

Grün (1)

Hess Divo (2)

Höhn (1)

Künker (8)

Leu (1)

Meister & Sonntag (1)

Möller (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen Gut-Lynt (1)

Naumann (1)

Numedux (1)

Numisbalt (1)

WAG (7)

Westfälische (1)

Wójcicki (3)