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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1814 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1814 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Auktionen Meister & Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Naumann - August 4, 2024
Продавец Naumann
Дата 4 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS63 PCGS
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Numedux - April 16, 2023
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Künker - December 6, 2018
Продавец Künker
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе WAG - June 11, 2017
Продавец WAG
Дата 11 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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