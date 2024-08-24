Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Auktionen Meister & Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 819 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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