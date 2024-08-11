2 пфеннига 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1814 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

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