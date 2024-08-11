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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1814 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1814 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,248 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1814 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4620 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 40 EUR. Торги состоялись 12 марта 2003.

Сохранность
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Пруссия 2 пфеннига 1814 A на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1814 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность VF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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