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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1814 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1814 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1814 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1814 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6593 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 15 марта 2019.

Сохранность
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Kroha - October 29, 2022
Продавец Kroha
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
2790 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
4957 $
Цена в валюте аукциона 4200 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе UBS - September 4, 2007
Продавец UBS
Дата 4 сентября 2007
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе UBS - September 5, 2005
Продавец UBS
Дата 5 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1814 A на аукционе UBS - January 27, 2003
Продавец UBS
Дата 27 января 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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