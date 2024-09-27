1/6 талера 1814 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность UNC (2) AU (8) XF (3) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) Сервис NGC (3)