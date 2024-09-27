Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1814 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1814
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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