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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1814 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1814 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1814 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1814
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1814 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2863 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность AU
Цена
131 $
Цена в валюте аукциона 525 PLN
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Numisbalt - April 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Emporium Hamburg - April 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Künker - April 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1814 B на аукционе Künker - June 17, 2001
Продавец Künker
Дата 17 июня 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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